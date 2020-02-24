台灣好，受惠台商回流潮所激勵，台北樓市好旺，根據專業市調公司今（24）日公布的最新調查指出，台北商辦市場租金指數年漲幅，去年漲幅達2.7％，在東亞市場排名第二，僅次於日本東京。 國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）今天公布2019年第四季「亞太商辦租金指數」，該指數統計亞太地區主要城市的商業核心區高級辦公室租金行情變化。

2019年亞太區21個主要辦公室市場，台北市A辦租金每月每坪2808元，年增2.7%、季增0.7%，在東亞僅次於今年舉辦奧運的東京。

報告指出，亞太區有13個呈現租金持平或上漲，加權平均年漲0.4%，但較2017、2018年的1.8%、3.4%年增率，明顯趨緩，甚至第四季出現0.2%的衰退。

其中，澳洲各大城市因供給量有限，租金全面上揚，墨爾本年增11%居首。受到反送中的局勢侵擾，香港年跌14.3%、季跌6.7%，無疑是重災區，而受貿易戰影響，中國的北上廣深也全面走跌

至於這一波疫情，萊坊亞太區租戶及商業代理部主管Tim Armstrong表示，疫情的解除仍是個未知數，短期很可能遞延有增租或搬遷的企業決策，另外也讓企業認真思考未來辦公室選址的地理多元性。

(工商 )