日本、韓國新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，將兩國的旅遊警示提升至第二級警示（Alert），許多民眾紛分取消原訂旅遊行程。不過，卻有人還是堅持要出遊，甚至放話：「反正回不來的話，台灣政府也會包機！」讓許多人聽了，相當不以為然。

疫情指揮中心將日本與韓國旅遊警示提升至第二級警示（Alert），旅客需對當地採取加強防護，指揮官陳時中表示，不排除做相關邊境管制。不過，一名網友卻在臉書社團「爆怨公社」抱怨，有同事堅持2月底要去日本旅行。

原PO對同事說日本現在疫情相當嚴重，建議他先取消行程，等疫情控制住了再去。沒想到同事回：「不會這麼衰啦！反正回不來的話，台灣政府也會包機接回來。」原PO忍不住抱怨，公司都已經公告自日、韓返台的員工要自主管理14天、不用進公司上班，「你去玩一星期，回來又放十四天，你的工作要分給其它同事去做，這樣不覺得很自私嗎？」

原PO怒道：「真的覺得國家防疫最大的破口，就是這些人的心態有問題！」網友看後也紛紛表示「真的希望他中標」、「憑什麼用全人民的錢去救他」、「這種台灣鯛就可以出國，醫護人員就要被禁止出國，等著照顧這種想要包機回國的廢物」、「這種同事真的是人渣」、「台灣就是會被某些人給毀滅」。

原PO抱怨全文。（圖／爆怨公社臉書）

不過也有網友有不同意見，「為什麼大家都要道德綁架要他們不要去」、「政府覺得安全，讓日韓繼續飛」、「我不覺得去的人有多壞，一直嘴的是會幫忙賠錢嗎」、「日本1.2億人口境內147確診，台灣2300萬28人確診。日本土地又是台灣10倍。台灣好像沒比較安全」。

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(中時電子報)