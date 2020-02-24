2月23日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例409例，新增死亡病例150例（湖北149例，海南1例），新增疑似病例620例。當日新增治癒出院病例1846例，解除醫學觀察的密切接觸者16758人，重症病例減少1053例。

據大陸國家健委消息，截至2月23日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例49824例（其中重症病例9915例），累計治癒出院病例24734例，累計死亡病例2592例，累計報告確診病例77150例（湖北省訂正重複報告病例195例），現有疑似病例3434例。累計追蹤到密切接觸者635531人，尚在醫學觀察的密切接觸者97481人。

湖北新增確診病例398例（武漢348例），新增治癒出院病例1439例（武漢772例），新增死亡病例149例（武漢131例），現有確診病例45054例（武漢35674例），其中重症病例9430例（武漢8329例）。累計治癒出院病例16738例（武漢8946例），累計死亡病例2495例（武漢1987例），累計確診病例64287例（武漢46607例，訂正重複報告病例195例）。新增疑似病例450例（武漢318例），現有疑似病例2770例（武漢1877例）。

(旺報 )