學測2／24日公布5標統計資料，國英數社自五科頂標與108學年度相同，但數學滿級分人數高達14489人，佔選考比11.22％，較去年增加5.4％，大考中心張茂桂主任表示：數學試題測驗方向難題減少，對高分群的鑑別度不如預期，恐下降，選考數學的考生須注意。
根據大考中心今日最新統計資料，109學年度學科能力測驗計有13萬3348人報考，較去年年減少4949人，但非應屆考生不減反增，有17858人報名，增加3980人，佔考生總數13.48％，佔比創下14年新高，每七位考生中就有一位是重考生。加上除了數學科之外，五科5標與108學年度變化不大，應屆考生與重考生在高度競爭校系裡的競爭優勢將更激烈。
此外，許多私校礙於招生壓力，篩選門檻減為一科（國文），門檻愈低對學校有利，對考生而言真的愈好？在選擇校系時，建議考生要將推估超篩結果列為考量因素。
考生如果報名資料上有填寫行動電話號碼，2月24日上午大考中心會寄發簡訊，透過簡訊中告知考生的學測成績。如果沒有收到簡訊，考生也可在至大考中心網站，或是電話語音(02-2364-3677)查詢。
網路查詢需準備應試號碼、身分證字號或居留證號，當日大考中心首頁會以簡易型式呈現，只提供成績查詢相關事宜。
另外，自108學年度起，大學各招生管道的學測參採科目，將由上限5科降為4科，並禁用5科總級分篩選新制，考生依照需求自由選考。新制上線的第二年，109學測因重考生的增加讓前段校系的競爭變得更為激烈。打破過往統數據重新組合之後，如何選擇學測篩選（及採計）科目，就變成一個值得各校系及招生單位與學子探討的議題。
(中時 )
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