詐騙車手楊哲旻因首次犯案，他以母親罹患癌症及女友待產中求輕判，台中高分院將他判刑2年9月、未諭知強制工作3年，經刑事大法庭統一見解，裁定強制工作屬於合憲且須由法院審酌必要性後，最高法院依大法庭裁定，撤銷原判決、發回更審。

本案因楊男提領被害人遭詐騙的款項，他首次犯罪卻同時觸犯《刑法》加重詐欺取財罪及《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織罪，法院依想像競合從一重論處加重詐欺罪，引發是否宣告刑前強制工作3年的法律爭議。

一二審將楊男判刑2年9月，但認為法律競合後，他首次犯罪適用加重詐欺罪不能諭知強制工作，承審的最高法院刑二庭與另4庭也認為，首次犯罪不能拿沒有適用的法條、組織犯罪來要求強制工作，但另3庭認為仍須強制工作3年，另1庭有不同見解。

刑事大法庭13日作成首件裁定，認為詐欺車手首次犯罪，法官可諭知強制工作，但一、二審法院要不要對被告諭知強制工作，須考量這名詐欺車手行為的嚴重性，對於未來行為的期待性，預防矯治目的等，必須符合比例原則。

刑二庭再依大法庭裁定結果，將原判決撤銷發回台中高分院，重新調查諭知強制工作的必要性。

(中時 )