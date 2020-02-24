新冠肺炎疫情延燒中，滯留湖北台胞何時返台，卻因兩岸政治角力而延宕。國民黨立委陳以信上午呼籲兩岸各退一步，建議可複製「橫濱模式」，採中轉廈門或上海，儘速將滯留湖北的台胞接回台灣。

陳以信說，想解決問題的政府會找方法，不想解決問題的政府會找理由，現在兩岸政府到底是在找方法解決問題，還是在找理由互推責任，人民的眼睛都在看。

他說，如果希望解決問題，那就應該尋找各退一步的方式，如果真的不能讓東航先飛一台空的包機來，載我方檢疫人員過去，那也不是再沒有其他方法。

陳以信說，既然現在橫濱模式成功，蔡政府可否嘗試複製橫濱模式，考慮中轉大陸其他城市？畢竟現在華航還能飛上海和廈門，有沒有可能雙方各自載人飛到中轉城市，然後在機場由台灣防疫人員完成檢疫，再由華航將人載回台灣？

他表示，其實這些都是政府應該考慮，並嘗試與對岸協商的可能方式，我們支持防疫重要，但讓台灣人回來也重要，盡最大可能找到兩全的方式，是政府不能迴避的責任。

(中時 )