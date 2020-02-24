情趣用品網站「情趣夢天堂Toys」因為擅自在網路下載盜用前日本AV女優明日花綺羅的活動寫真圖片，被曾邀請她來台活動的「又水整合行銷」公司發現後提告侵權，台北地檢署依違反《著作權法》起訴「情趣夢天堂Toys」的騰邦實業公司劉姓負責人。

32歲的明日花綺羅，是日本AV天后級AV女優，她擁有精緻臉蛋與35F的火辣身材，2007年12月出道時，被譽為「2007年底最後最強新人」，曾擔任女優團體「惠比壽麝香葡萄1.5」隊長，2020年2月在推特上發文宣布正式從AV界引退。她在台灣具有高知度，被稱為「D槽女神」。

據指出，又水整合行銷因看準日本AV女優在台市場，近年來多次邀請明日花綺羅等日本AV界一線大咖來台舉辦粉絲見面會，並且合作拍攝寫真。

起訴指出，騰邦實業公司劉姓負責人，明知日本AV女優明日花綺羅的寫真圖片，係又水整合行銷公司享有著作財產權之攝影著作，未經又水公司同意或授權下，不得擅自重製或公開傳輸。

但劉男卻自網路下載明日花綺羅的寫真圖片，於2018年11月1日上傳刊登於騰邦公司臉書帳號「情趣夢天堂Toys」網頁，事後又水公司在網路上發現，提告劉男侵權。

(中時 )