無黨立委傅崑萁今（24）天在立法院議場前開記者會說明恢復黨籍爭議，傅崐萁被問及是否有和代理主席林榮德討論恢復黨籍、以及針對罷韓連署案的看法。他說，從政近20年來初衷不變，會繼續支持藍營，也願意以無黨籍立委身分和國民黨團合作。

傅崐萁說，他從政近20多年，歷任四屆立委、兩任縣長，不只是深藍，更是正藍，所以才選擇在這個時刻恢復黨籍，自2000年國民黨失去政權，2007年國親能聯手，代表親民黨的就是他(傅崐萁)，共同簽署國親共同合作協議，國民黨在2008年重新取得政權享盡榮華富貴，傅崐萁未曾享受其中，但還是給滿滿祝福。

傅崐萁說，對於恢復黨籍案，國民黨未來需要和在野黨團合作，現在的紛擾，不會影響他支持藍營的理念，他20多年來初衷不變，不論國民黨有多大困難，他支持正藍的理念都不曾改變。他強調，在野陣營現在應該要團結所有力量監督執政黨，只要同心協力2024就可以拿回政權。

(中時電子報)