台北市長柯文哲日前與衛福部長陳時中為了確診病例接觸史是否公開對槓，中央流行疫情指揮中心昨公布確診分布地圖，外界質疑中央是否轉彎，柯24日對此笑著回應：「我們現在都要順時中，不要逆時中。」

柯文哲主張公布確診地點，中央現在公布了，讓人覺得柯白挨罵，柯表示，習慣啦，反正每天都挨罵。

面對先前稱不知道第24例在哪，外界質疑是真的不知道，還是北市副市長黃珊珊沒有告知案例沒有在北市，柯文哲說，既然沒有在北市，資料就不會給我們，黃珊珊就不知道，不知道怎麼和他講，所以每一個人講的都沒有錯。

不過，黃珊珊指她是唯一知情的人，柯文哲表示，因為這案例不在台北市，所以黃不知道，不知道當然沒有辦法告訴他，就這麼簡單啊。

柯文哲表示，公布案例在新北，新北這麼大，但也不能說公布到哪一路、哪一號、哪一樓，這又太過分了，後來他同學講說公開透明是ok，但公開透明到什麼程度是好問題，這要想一下。

至於中央昨公布病例地點是不是轉彎？柯文哲笑著說，我們現在都要「順時中」，不要「逆時中」。

此外，指揮中心強調是零星社區感染，柯文哲認為，不用拘泥在名詞，實質內容比較重要，但現在為止都還好，本來他預期就是有零星案例，完全沒有是不可能，但不要擴大就可以了，這是比較健康的防疫戰略。

(中時 )