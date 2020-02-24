大陸地區各廠區復工腳步速度加快，市場預期大陸將重啟5G基礎建設，楠梓電子(2316)轉投資滬士電3月起營運可望逐步恢復正常，楠梓電可望受惠，受到滬士電漲停板激勵，楠梓電今天盤中股價逆勢走高。

楠梓電產品應用包括：工業、醫療、消費型及車用零件等，目前台灣廠產能約80萬平方呎，公司轉投資-滬士電子旗下則有滬士電昆山、滬利微電及湖北廠區滬士黃石三大營運主體，其中滬士電昆山產能約200萬平方呎，滬利微電約120萬平方呎，湖北廠區滬士黃石持續擴建中，對滬士電整體產能佔比還不高，就各廠區來看來，滬士電昆山月營收約人民幣2億元到3億元，滬利微電月營收約人民幣1.5億元，滬士黃石月營收約人民幣5000萬元到7000萬元。

儘管滬士電黃石廠區位於此次大陸新冠肺炎重災區湖北省，但因黃石廠佔比不高，滬士電由昆山廠區支應客戶需求，隨著昆山廠等各廠區陸續復工，滬士電營運可望自3月起逐步恢復正常。

就業務來看，滬士電主攻大陸5G基地台市場，成為華為及易立信5G設備供應商，受惠於大陸積極建置5G基地台，滬士電子業績表現亮眼，連帶貢獻持有滬士電子12.8%的楠梓電不少業外收入，去年前3季滬士電約貢獻楠梓電業外收益約5.5億元，由於去年第4季營運正常，法人推估，2019年全年滬士電約可貢獻楠梓電業外收入逾6.5億元。

隨著大陸各地開始全面復工，大陸地區重啟5G建設，市場看好滬士電營運，今天滬士電在大陸股市股價強攻漲停板，楠梓電也母憑子貴逆勢走高。

(時報資訊)