近期國際廢鋼原料價格急漲，每公噸漲近20美元、漲幅逾8%，帶動國內廢鋼行情上周急漲；鋼筋大廠豐興（2015）上周周間(2月19日)緊急調升鋼筋價格，每公噸調漲300元，今日續開高盤，鋼筋再漲200元，累計兩周共漲500元，廢鋼收購價本周同步大漲500元，原料及產品價格均成功反彈。

豐興上周鋼筋先漲，是近來連四跌與上周一平盤後，首度反彈上揚。

回顧上周一，國際原料價格漸止跌，加上上周一以平盤開出後，客戶追補庫存，鋼筋大廠豐興鋼鐵臨時變盤，20日起調升鋼筋每公噸300元。對此，豐興表示，該公司臨時調漲鋼筋價格，主要是近日來美國貨櫃廢鋼原料行情急漲，每公噸調漲20美元，由每公噸225美元漲到245美元左右，隨廢鋼原料成本上漲，公司反映成本，適度調漲鋼筋價格。豐興20日調漲鋼筋價格後，每公噸牌價由1.48萬元，提升到1.51萬元。上周廢鋼收購牌價每公噸維持6,300元，型鋼每公噸牌價維持2.04萬元。

隨著國際廢鋼短期續強，以及市場補庫存的力道仍不弱，豐興今日再漲鋼筋200元，每公噸牌價續揚升至1.53萬元。廢鋼收購牌價大漲500元至每公噸6,800元。本周型鋼每公噸牌價維持2.04萬元。

最新原料報價方面，美國貨櫃廢鋼報價漲18美元至每公噸243美元；日本2H廢鋼報價漲20美元至每公噸250美元，都逐步接近台灣春節前的價格。澳洲鐵礦砂並由88.35美元進一步漲至91.8美元，顯示國際鋼鐵原料價格止跌反彈的態勢確立，有助拉升後續鋼價。

今年以來，受到國際廢鋼價格回檔，鋼筋價格於2020年1月中旬起持續回檔，累計先前鋼筋每公噸跌1300元，廢鋼每公噸也大跌1400元。展望今年，隨著台商回流及公共建設工程持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，仍可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績逐步加溫。

(時報資訊)