造紙大廠正隆（1904）因應新冠病毒疫情持續延燒，主要生產家庭用紙的竹北廠為照顧鄰近居民需求，宣布今（24）日起免費提供附近居民次氯酸鈉水，鼓勵居民做好環境消毒、維護安全空間，為疫情防護貢獻心力。

正隆造紙事業部副總張清標表示，防疫期間的環境清潔相當重要，為鼓勵鄰近居民在經常接觸之處消毒，特別動員竹北廠內化研中心同仁，參照衛服部公告方式，將次氯酸鈉原液稀釋100倍後調製成消毒用水（500ppm），並自24日起免費提供。

正隆表示，民眾只要自備不透光容器，可在每天上午9點至下午4點間，在竹北廠區門口自行取用。不過，正龍也指出，稀釋後的消毒水在24小時後殺菌效果將降低，希望民眾不要囤積，並儘可能在有效期間內使用完畢。

正隆表示，可使用消毒水對門把、桌面、電源開關、水龍頭、樓梯扶手等經常接觸處進行消毒，並印製說明卡呼籲民眾勤洗手，並提醒使用消毒水時須注意避免接觸眼睛、皮膚，使用時需配戴口罩和手套，並保持環境通風等。

因應國高中及國小等各級學校明（25）日開學，正隆表示，竹北廠將配合當地里長，持續提供免費消毒水，以守護附近居民和學生學習環境與健康，平安健康的度過此次新冠肺炎疫情難關。

正隆竹北廠成立於1973年，主要生產家庭用紙及塗布卡紙，包括春風、情人、雪柔、蒲公英品牌等衛生紙、面紙、紙巾產品。集團規畫3年內斥資15億元，於該廠增設1座90噸生質能CFB熱電系統，以提升替代燃料率、減少用煤量，預計2021年第四季商轉。

(時報資訊)