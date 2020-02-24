依日前通過行政院院會的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案指出，雇主應給予遭隔離或檢疫的員工「防疫隔離假」，但未強制雇主應給薪，北市聯醫企業工會等93個工會今天在立法院前要求，應在法案中明定包括隔離、檢疫皆應給予公假，才能「落實隔離、工資照給」。

依2003年的SARS特別條例中規範，遭隔離的民眾，雇主應給予公假、並給予全薪；包括國民黨團、民進黨立委何欣純、蘇巧慧等提案皆有提及應給予公假，僅有行政院版及民進黨立委黃國書版僅有給假不強制給薪的「防疫隔離假」。

發起的台北市立聯合醫院企業工會理事長郭簣瑩表示，醫護人員為了守護全民的健康，承擔著高感染風險，一旦接觸疑似病例、事後要被隔離，雖然可以申請補償，但補償到底是多少？申請過程困難耗時？行政院應該講清楚。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸指出，草案中僅有給假不強制給薪的「防疫隔離假」，應比照SARS特別條例給予公假、工資，雇主再向政府申請補助，她推估，如有5萬人遭居家檢疫或居家隔離，以月薪4萬5千元計算，日薪為1500元，14天為2萬1千元，總共約10億元，「政府是出的起的」。

陳淑綸呼籲，條文應明訂「受居家或集中檢疫、隔離、治療期間，雇主必須給薪全額薪資」，雇主的損失另由國家在特別預算給予補償。

(中時 )