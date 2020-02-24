新冠肺炎衝擊，訊連(5203)遠距教學搭上防疫題材，加上1月營收亮眼，帶動股價緩步走高，今天來到120元，站上今年最高。公司將於明天召開法人說明會，公布第4季財報及第1季展望。

訊連的「U系列」，包括「U會議」、「U簡報」及「U通訊」等產品，整合遠距直播、視訊會議及即時通訊等功能，這次新冠肺炎期間，公司推出免費版本，協助企業、公家機關及學校於防疫期間快速導入視訊會議，積極拓展市占率。

訊連將於明天召開季度例行性法人說明會，2019年全年營收14.55億元，年減8.4％，過去受到PC市場趨緩，以及轉訂閱制影響，營收明顯下滑，不過，情況已經在去年下半年逐步改善，新開發手機APP版本銷售，從Android平台後再上架iOS版，轉訂閱制貢獻持續顯現。

該公司轉投資玩美移動去年獲阿里巴巴注資，使用玩美AR技術在淘寶、天貓商城的彩妝產品上，商機潛力大幅擴張，估計今年將正式獲利。

人臉辨識引擎FaceMe已經與公家機關、保全、金融、零售等宣布合作，今年相關合作案將產生顯著貢獻，今年將帶來新的營收貢獻。

訊連1月營收大幅成長，單月營收1.34億元，年增27.4％，預期法說會將對產品今年表現有更進一步的說明。

(時報資訊)