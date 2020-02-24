亞運跆拳道金牌選手魏辰洋，繼傳出持「亞運金牌」典當借錢事件鬧得沸沸揚揚，再因被台中警方查獲持有含毒品成分的梅錠54顆，台中地院日前依違反《毒品危害防制條例》罪，判刑2個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

27歲魏辰洋曾在2010廣州亞運跆拳道比賽勇奪金牌，在去年7月間傳出曾拿「亞運金牌」向當鋪借錢，而鬧得沸沸揚揚。他於2019年10月9日被台中警方臨檢查獲持有含有毒品成分的54顆梅錠，被台中地院簡易法庭判刑再度引起關注。

據了解，魏承洋在2019年10月5日晚間在台中市太平區的1家汽車旅館內，以新台幣1萬元的代價，向綽號「小陳」男子，購入60顆梅錠。他在同月9日開車行經台中市七期路口，因開車時使用手機而被警方攔檢盤查，警方在他的背包內查獲54顆梅錠，淨重53.99公克。警方將扣案梅錠送鑑定，檢查出含有第二級毒品甲基安非他命成分成分，純度小於1％。

法官審酌他犯後坦承犯行，尚知悔悟，審酌經濟狀況及智識程度，判處徒刑2月，得易科罰金。

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(中時 )