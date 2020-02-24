警方調閱監視器，發現竊賊從外牆及圍籬徒手爬上住宅2樓，開啟窗戶進入臥室內行竊。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

想學蜘蛛人要錢不要命！一名家住台中市西屯區西屯路的民眾，向警察局第六分局西屯派出所報案，表示家中遭不明人士入侵，而且放在房間內的金色小豬造型存錢筒遭人破壞，被竊取6000多元，向警方報案，希望能揪出小偷，警方調查周遭也有住户失竊，警方鍥而不捨追查，發現犯嫌從外牆及圍籬徒手爬上住宅2樓，快速掌握高姓犯嫌移送法辦，還給社區居民一個安心的生活環境。

警方到達勘查現場，發現住宅大門門鎖並未被破壞，訪談該遭竊民眾，住户表示，失竊的財物在2樓臥室內，但臥室窗戶平常都不會上鎖，所以研判嫌疑人是從外面爬牆進入的。

經警方調閱監視器，發現嫌疑人確實是從外牆及圍籬徒手爬上住宅2樓，開啟窗戶進入臥室內行竊的，得手後從住宅大門口徒步離開。

又有幾名民眾向警方報案，稱家中也是遭人入侵並損失數千至上萬元現金，警方調閱監視器，發現都是同一個犯嫌所為，犯罪手法均是徒手攀爬住宅外牆，打開未上鎖窗戶然後進入屋內行竊。

法網恢恢，疏而不漏，經過警方鍥而不捨追查下，發現犯嫌所使用的1輛機車，查詢該機車相關資料，快速掌握31歲高姓犯嫌，循線查獲到案，最後由台中地檢署起訴。

警方呼籲，民眾出門前應將家中門窗確實上鎖，重要證件及存摺應放在安全的處所，避免有心人士趁機行竊。

(中時 )