罷韓團體23日宣布二階連署書有效總數量突破51萬大關，因此，高雄市長究竟會不會被罷免，成為近日焦點！前高市行政暨國際處長陳瓊華則認為，現在關鍵在「疫情」。

罷韓行動領銜人陳冠榮昨指出，51萬份連署書離罷免投票門檻58萬的數字相當近，3月中旬送件前，三大罷韓團體將會團結合作、衝高罷免書數量。Wecare高雄發起人尹立則表示，雖然目前連署總份數再創新高、已達二階安全範圍，但連署行動仍會繼續推動，接下來做重點工作是造冊，法定3月28日截止，但希望提前至3月中旬送件，爭取更多審核的時間。

陳瓊華則在臉書指出，大家開始追問罷免投票會過吧？她認為現在關鍵在「疫情」。陳瓊華說韓國瑜躲在病毒後面，暗的追殺罷免連署，明的推小恩小惠，要市民忘記落跑、無能的事。

陳瓊華提及，看到「身障人士、老人搭高雄輕軌 24日到6月底都免費」，讓她啼笑皆非。她說前幾年是在對戰空污，提免費搭乘大眾交通工具，政策起迄時間就是冬季空污季期間，現在韓市府要考量身障人士、老人也好，但為什麼是免費搭到6月底？「之後的日子，弱勢、長者都不需要搭車、不用出門？還是6月底罷免投票結束了，就不關你韓市府的事了？」

(中時電子報)