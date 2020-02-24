東亞地區新冠肺炎疫情包括日、韓急速向上升溫，使美國已把日、韓兩國列二級警示旅遊區，另外，包括台灣在內，與日、韓同被美方列入社區感染區，在疫情仍嚴峻下，台股防疫抗煞概念股今再起風雲，早市開盤以來迄上午11：10，防疫股已有恆大、康那香、毛寶、高端疫苗及熱映等5檔大紅燈籠高高掛，相對大盤重挫168點，暫報11518點，成交861億元的表現，滿搶眼。

據業內人士整理，目前台股上市、櫃防疫概念股，值持續追蹤的相關股票如下：

1.生產口罩不織布：恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）、新麗（9944）。

2.清潔殺菌的毛寶（1732）、美吾華（1731）、花仙子（1730）與登錄興櫃清淨海（7516）。

3.疫苗廠高端疫苗（6547）、國光生（4142）。

4.製藥的生達（1720）、杏輝（1734）、中化（1701）、永信（3705）。

5.醫材廠如耳溫槍熱映（3373）、豪展（4735）。

除防疫概念的口罩、不織布、清潔用品、耳溫槍與疫苗等股票值持續蹤外，防疫使宅經濟崛起，也使線上遊戲族群相對受關注，包括鈊象（3293）、網龍（3083）、大宇資（6111）等股票值關注。另外，電商族群如富邦媒（8454）的中多效益，也值注意。

(工商 )