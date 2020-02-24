新冠肺炎疫情在南韓與義大利等地區爆增病例，市場擔憂情緒升溫，美股4大指數上周五收盤皆墨，其中，費半跌幅最重、達2.99％，加權指數24日開盤跳空跌下跌，目前暫報11,522點，下跌164點，台股三王全黑，以大立光大跌140元、2.95％最多，台積電則是下跌1.38％，股價暫報320元。

資深分析師許博傑指出，從技術面來看，加權指數連日被月線壓著打，短線弱勢，24日不排除有回測11,400～11,500點支撐的可能性；本周摩台結算，又逢228連假前夕，上半周賣壓較重，由於日韓疫情變嚴重，電子股面臨斷鏈議題，24日觀察台廠是否反有受惠預期。

在籌碼面上，三大法人21日在集中市場賣超44億元，其中，外資賣超34.5億元、投信賣超1.2億元、自營商賣超8.2億元；許博傑預期，外資短線賣超趨勢持續，行情保守看待，其賣壓在228前都不會減緩。

(工商 )