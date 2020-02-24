武漢新冠狀肺炎在大陸境內近日開始降溫，民進黨政府為防範疫情，政策數度轉彎，滯留大陸的台商也因為兩岸政府介入談不攏而不歡而散，但蔡政府在這次肺炎的防疫，究竟做得好不好？民調或許可當參考。網友看完紛紛留言「難以置信」、「原來大家排隊都排的很開心？」。

據「台灣民意基金會」今24日公布「蔡英文施政滿意度」最新結果，民調顯示，有68.4%的民眾表示贊成蔡政府施政(非常贊同24.9%、還算贊同43.5)、另不贊同的人，也占了近17%(10.2%不太贊同、6.3%非常不贊同)。沒意見的群體則占了10%。

此外，該民調也針對新冠肺炎期間，是否「搭大眾運工工具，是否會戴口罩？」有95%的人搭乘大眾交通運輸工具還是會戴口罩，僅2.7%從來不戴，另有0.4%受訪者拒答。

值得注意的是，該民調也詢問民眾「是否擔心家裡口罩不夠用？」，結果顯示，有45%的人表示擔心(非常擔心佔18.1%、還算擔心26.7%)，但也有54%的人表示不擔心(不太擔心33.2%、一點也不擔心20.7%)。

基金會董事長游盈隆認為，主因為政府處理肺炎疫情普遍受到肯定。這是從2016年5月基金會開始做總統的聲望調查以來的次高，可以說目前是蔡英文上任以來最受人民歡迎的時候，可說是「飛龍在天」。

看完這份民調，網友紛紛留言表示，「這麼高，有點難以置信」、「原來大家排隊都排的很開心」、「大眾運輸誰敢不戴口罩？」。但也有網友留言認為「疫情中心這次做不錯啊，口罩不夠至少面補上來了」。

(中時電子報)