隨著目前新冠肺炎仍存在威脅，各學校即將開學之際，台大公衛學院針對每個進出學校的學生人員進行額溫篩檢。（鄧博仁攝）

圖為台大公衛學院24日召開抗COVID-19疫情說明會。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫情延燒，根據台大學者分析，台灣新冠肺炎密切接觸（家戶）聚集的感染率，也就是家庭群聚感染的中鏢機率是46.2％，約為流感8％的6倍，傳染率相當高；但如果戴口罩和勤洗手，家戶感染率將降至20％以下。

台大公共衛生學院今天舉行新冠肺炎防疫座談會，院長詹長權說，在過去幾天，韓國、伊朗及義大利等國都變成嚴重疫區，證明新興傳染病的傳播速度非常快。台灣過去努力防疫一個多月，但隨著學校開學，更大的挑戰才開始。

台大公共衛生學院公共衛生碩士學位學程主任陳秀熙分析大陸疫情趨勢，比較各省封城前後，現在的案例再生數已下降到可控的範圍，但如果工廠陸續復工後，又帶動下一波流行，將對全人類帶來重大影響。

「伊朗的狀況讓人擔心」，陳秀熙說，新冠肺炎侵襲醫療體系脆弱的國家，將帶來重大衝擊，伊朗感染者致死率偏高，對其他類似狀況的國家是一大警訊。

陳秀熙說，台灣現在有28個確診案例，目前都可以查到他們的接觸史，但許多是無症狀傳染，這是比較麻煩的事。分析這些確診個案，平均住院天數是18天，比SARS的11.1天多了約7天，一旦台灣發生新冠肺炎大流行，醫療系統必須投入更多資源來處理。

陳秀熙分析，台灣新冠肺炎密切接觸（家戶）聚集的感染率是46.2％，也就是在密集空間內，如果有人是新冠肺炎的患者，其他人被感染的機率是46.2％，是流感8％的6倍。

台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所教授張靜文表示，新冠肺炎病毒在桌面上或是空氣中存活多久，目前還在研究中，但要避免被這個病毒侵襲，個人勤洗手、加強環境消毒是有效辦法；但用漂排水進行環境消毒時，記得要用水稀釋，才不會刺激皮膚。

(中時 )