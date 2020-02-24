大學學測成績公布，考生著手準備個人申請入學甄試作業，大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華表示，為因應新冠肺炎疫情可能會影響二階甄選，依照各校之前表達的意見，如果是學系停班停課無法辦理現場面試，可能會改採視訊面試；若考生無法參與面試，則研議調整學測、審查資料等成績比例。不過他強調，大學必須盡可能依據招生簡章辦理甄試，非不得已再依據防疫法令做必要調整。

大學學測成績24日公布，3月23日到24日辦理報名，3月31日公布第一階段篩選結果，4月15日到5月3日是第二階段指定項目甄試。

戴念華表示，招聯會13日舉辦的教務長工作小組會議，已經討論到因應疫情衍生停班課等情況及後續措施，會中也決議先調查各校若無法舉辦甄試或考生無法參加甄試，有哪些因應做法，彙整後將於3月5日常委會進一步討論。

戴念華表示，目前還在調查中，但根據部分大學的意見，若學系停班停課導致無法辦理二階甄試，可能的做法有：第一，學院協調更換其他教師、變更場地等，或使用視訊面試或手機面試；第二，有大學提出除了視訊面試外，也研議調整配分比例，也就是說若考生無法參與面試，則調整學測、審查資料等成績比例。不過戴念華強調，疫情非常時期，大學必須盡可能依據招生簡章辦理甄試，非不得已再遵循法律位階更高的防疫法令，做必要調整。

至於7月指考因疫情影響延後2天，於7月3日到5日辦理，戴念華表示，包括各校系提報甄試成績及分發作業，整體申請入學的時程「努力維持不變」，視疫情發展並遵照中央流行疫情指揮中心的規定，各校系相關調整會在甄試日期前宣布，讓考生預作準備。

(旺報 )