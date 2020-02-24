受到新型冠狀病毒疫情爆發，因大陸政府陸續發布封城，可能導致業者出現與客戶或廠商的導致違約，因此許多企業正審視合約是否符合「不可抗力條款」可免除責任。普華商務法律事務所資深顧問林信宏建議，企業可採取5點步驟，以減緩並控管可能衍生的合約風險。第一是檢視合約並了解內容所載的不可抗力條款，是否適用於因疫情及封城停工命令而衍生的違約情況。

第二則是了解合約中是否有約定在主張不可抗力條款應踐行的相關程序；第三了解合約是否要求約定主張不可抗力條款前應採取特定之風險減緩措施；第四為詳細記錄因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令而衍生的違約情形。

第五點則需追蹤主管機關與疫情相關的公告，如中國國際貿易促進委員會於1月30日表明其鼓勵任何因新型冠狀病毒疫情及相關封城或停工命令影響而違約的業者可向其申請「不可抗力事由證書」，以協助受影響的業者減輕違約風險及責任。

所謂的「不可抗力條款」為合約中的免責條款，目的在於發生無法預期且不可歸責締約雙方的情形時，免除締約雙方因該情形所需負擔的違約責任。一般不可抗力事由通常包括天災、暴動、戰爭、政府作為、罷工、恐怖攻擊、瘟疫及實施禁運等。

但值得注意的是，由於個別合約的不可抗力條款未必包括瘟疫或傳染病，因此締約雙方在釐清因新型冠狀病毒疫情而衍生的違約責任時，宜特別留意不可抗力條款的適用情境與範圍。

(旺報 )