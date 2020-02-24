近日中國境外的新型冠狀病毒疫情急速升高，加劇投資人對經濟衝擊的擔憂，周一南韓、香港、台北、澳洲等亞洲主要股市重挫，目前美股指數期貨亦大跌，對周一美股開盤帶來不利的兆頭。

截至周日（23日）美東時間下午9時，美股道瓊指數期貨下挫367點或1.27%。標普500指數期貨跌1.21%，標普500 E-MINI期貨跌1.28%，那斯達克100 E-MINI指貨跌1.78%。

日股今天因逢國定假日休市。南韓股市目前重挫逾3%，香港恆生指數跌1.59%，上證綜指跌0.8%，新加坡海峽時報指數跌0.92%，台北股市下挫1.22%，標普/澳交所200指數大跌2.28%。

韓國疾病管理本部周一宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增161人，累計病例達到763例。死亡病例新增1人，累計達7例。南韓政府周日將疫情提升到「紅色」的最高警戒。

此外，義大利的確診病例已經超過150例，成為歐洲的重災區。伊朗累計確診達到43例、死亡病例8人，成為中國境外死亡病例最多的國家。

(時報資訊)