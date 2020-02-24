中醫大新竹附設醫院眼科主任陳瑩山（右二）說預防新冠肺炎疫情，保護眼睛避免感染病毒一樣重要。（羅浚濱攝）

各級學校25日開學，都嚴陣以待防範新冠肺炎疫情，中醫大新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒家長和學生除戴口罩和勤洗手，保護眼睛避免感染病毒一樣重要，鼻子和嘴巴等可以戴口罩來保護，眼睛要怎麼保護防範呢？

陳瑩山建議，小朋友勤洗手切記不要用手揉眼睛，避免讓眼睛有「空窗期」 成為病毒來源。如果有帶眼鏡的小朋友，更要每天早晚用酒精擦拭消毒，也可再戴淺色的太陽眼鏡多一層保護。

陳瑩山說，最近不少家長發現小朋友沒有發燒或上呼吸道症狀，卻出現眼睛紅，懷疑小孩是否罹患肺炎，分不清楚是過敏性結膜炎或細菌造成的結膜炎。

他建議做4個步驟，1不要再揉眼睛，2乾淨毛巾用塑膠袋捲起來冰敷眼睛，3馬上給專業醫師看診，4之前給醫師看過的眼藥水，放冰箱期限不超過2個月，可先點眼睛紓緩。

「民眾不要戴隱形眼鏡和角膜放大片！」陳瑩山說，隱形眼鏡可能每天清洗，但髒空氣如PM2.5或病毒，可能會沾在隱形眼鏡鏡片上，另外，隱形眼鏡會藏到結膜中，最外層的眼角膜和結膜，是眼睛的保護層，容易摩擦造成表皮破皮缺損，病菌易從破口趁虛而入，造成眼睛感染、發炎感染上結膜炎。

陳瑩山因應新冠肺炎疫情，看診也做高規格防護，除病患看診前必須用酒精乾洗手，自己則戴上眼鏡和護目鏡雙層保護，用儀器檢查時也裝上塑膠片，隔絕雙方近距離接觸，保護病人也保障醫師。

(中時 )