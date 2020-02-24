開學前視察校園防疫 韓呼籲：不能有漏網之魚 11:402020/02/24 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊特地在開學前1天到鹽埕區鹽埕國中，關心學校開學防疫準備情形。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開學日在即，無論是校方或師生都相當擔心疫情蔓延，高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊特地在開學前1天到鹽埕區鹽埕國中，關心學校開學防疫準備情形，韓國瑜呼籲校園防疫寧願多做一點，也不能有漏網之魚。 (中時 ) #開學 #防疫 #韓國瑜 #呼籲 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 迎接開學 校園防疫全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 高屏宮廟送防疫物 逾6000間教室受惠 04:102020/02/21 地方新聞 補習班防疫 落實3層防護 04:102020/02/21 地方新聞 防老師中鏢 宜蘭提醒中央因應 04:102020/02/23 地方新聞 新竹高中防疫新招 家長安心 04:102020/02/24 投資理財 郝江同聲挺韓 葉元之痛喊：別消費韓國瑜！ 08:462020/02/24 政治 太怕韓國瑜！他揭民進黨罷韓背後目的 10:432020/02/24 政治 生活熱門新聞 網美衝韓國代購！返台「吐舌自拍」住負壓病房 醫一看怒了 - 生活 新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 - 生活 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 109學測五標放榜 數學滿級分增5.4％ 鑑別度恐降 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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