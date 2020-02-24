開學日在即，無論是校方或師生都相當擔心疫情蔓延，高雄市長韓國瑜24日率領市府團隊特地在開學前1天到鹽埕區鹽埕國中，關心學校開學防疫準備情形，韓國瑜呼籲校園防疫寧願多做一點，也不能有漏網之魚。

(中時 )