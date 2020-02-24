大陸赴湖北坐鎮防疫工作的中央指導組召開會議，專題研究做好疫情期間滯留武漢外地人員的服務保障工作。中央指導組組長、國務院副總理孫春蘭指出，這項工作事關滯留人員的切身利益，也事關全國疫情防控大局，湖北省和武漢市一定要高度重視，及時幫助解決滯留人員面臨的實際困難。

綜合陸媒報導，會議強調，一要成立工作專班，統籌做好滯留武漢外地人員的服務保障工作，讓他們感受到黨的溫暖和社會的關懷。

二要暢通求助通道，組織媒體加大宣傳力度，公佈救助電話，及時將求助信息轉交有關部門處理。

三要分類提供服務，特別是對有求助需求、生活無著落人員，做好托底保障，並加強人文關懷。對有就業願望的務工人員，可在達到一定時間的隔離後，為他們在本地就業提供幫助。

四要動員各方力量，鼓勵發揮慈善機構、社會組織的作用，共同做好對滯留武漢外地人員的服務工作。

(旺報 )