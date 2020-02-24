新冠肺炎疫情全球升溫，中央要求醫事人員不能出國引發反彈，台北市長柯文哲24日表示，跟疫情無關的護理人員，以平常心對待就好，他倒覺得沒有必要限制。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，因應國際疫情吃緊，如果回來台灣又要居家檢疫14天，在醫療人力吃緊情況下，將對醫院產生不良影響，醫事人員除非報准，否則沒有特殊理由不能出國。

柯文哲今對此表示，個案處理，老實講和疫情無關的醫事人員，平常心就好了，他倒覺得沒有必要限制，到現在為止，我們疫情控制得還不錯，大概就是這樣子。

外傳禁止醫事人員出國是因為大陸高薪聘請醫護人員才禁止？柯文哲說，他沒有意見。

至於部分縣市禁止公務員出國，柯文哲說，看去哪裡，如果要去美國可不可以？那沒有疫情啊，北歐都不會感染，只是有些國家去了回來要隔離14天，如果回來要隔離14天，乾脆不要去好了，何必自找麻煩。

外界好奇北市在怎樣的情況下，才會針對疫情一級開設，柯文哲表示，如果社區感染到群聚程度，大概就會一級開設。

此外，傳出鑽石公主號遊客經檢疫後被帶到陽明山檢疫所隔離，柯文哲強調，像這種東西就不要害他，讓中央統一發布就好了。

(中時 )