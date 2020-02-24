因應新冠肺炎疫情持續延燒，生產春風家庭用品的正隆公司竹北廠，24日起免費提供附近居民消毒水（次氯酸鈉水），幫助當地居民做好環境消毒、維護安全空間，為疫情防護貢獻心力。

正隆造紙事業部副總張清標表示，防疫期間環境清潔相當重要，為照顧廠區附近民眾需求，鼓勵大家在經常接觸的地方如門把、桌面、電源開關、水龍頭、樓梯扶手等進行消毒，做好居家防疫。

正隆動員事業部底下生產家庭用品的竹北廠化研中心同仁，參照衛服部公告方式，將次氯酸鈉原液稀釋100倍後調製成消毒用水，從24日開始免費提供。

民眾只要自備不透光容器可於每天上午9點到下午4點，在該廠區門口自行取用，但強調稀釋後的漂白水，24小時後會降低殺菌效果，希望民眾不要囤積，儘可能在有效期間內用完。

正隆也印製說明卡提醒民眾，使用消毒水時須注意避免接觸眼睛、皮膚，使用時需配戴口罩和手套，並保持環境通風等，且呼籲呼籲大家要勤洗手。

正隆並表示，因應各級學校陸續開學，正隆竹北廠也會配合當地里長，持續提供免費消毒水，守護附近居民和學生學習環境與健康，平安健康地度過此次疫情難關。

(中時 )