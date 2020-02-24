臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁23日晚間上傳數段影片，指稱中西區一家私立托嬰中心疑似因為幼童未戴口罩等原因，遭保母與工作人員打手、扯耳，遭網友同聲撻伐，台南市社會局24日介入調查，該兩名疑似施暴對象一位離職、一位已暫停工作，台南市長黃偉哲認為該追究就追究，不因離職就罷。

臉書「靠北惡質幼兒園」粉絲頁傳出數段影片，指責中西區一家私立托嬰中心人員有不當虐童行為，影片中工作人員疑似因為幼童不戴口罩，而出現訓斥、甩抱與拍打動作，甚至丟物品般將幼童甩丟在地上，動作粗魯。

數千名網友分享影片並留言斥責，有家長24日就前往要求退費並調閱監視器，查看是否自家小孩也有被虐待情形。

台南市社會局表示，這家托嬰中心共收置22名幼童，每人每月收費高達1萬7500元，兩名疑似施暴者1人為保母，1人為蘇姓負責人，保母18日已離職，蘇姓負責人暫停工作。網友爆料，蘇女丈夫另經營一家同性質的托嬰中心，不少網友驚懼留言「太可惡了」。

台南市社會局強調「兒虐零容忍」，決定25日請業者到場召開調查會議，若查證屬實，將依照兒少法第49條與97條處6萬至60萬罰鍰。

黃偉哲表示，雖然工作人員離職，仍會追究到底，公權力不會就此作罷，不能讓家長遺憾與孩子成長過程的傷害。

(中時 )