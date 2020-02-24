去年底透過入札制度，以2年1200萬美元轉戰光芒隊的筒香嘉智，今（24）日在春訓熱身賽首次上場，擔任先發左外野手、第5棒，首打席就擊出內野安打，並且獲得1次四壞球，打擊率百分之百。

光芒今天的對手是洋基隊，筒香嘉智在2局下面對洋基隊後援投手海爾（David Hale），球數1好2壞後，把一顆外角偏高速球打成投手前強襲球，海爾的手套碰了一下，形成內野安打。第5局下筒香再次上來打擊，經過8個球的纏鬥後終於等到四壞球保送，教練團決定啟用代跑，筒香也退場休息。

賽後筒香嘉智表示，只有2個打席很難評論表現好壞，隨著打擊次數增加，對於大聯盟的比賽應該會更加理解。至於第1次站上打擊區，其實並沒有太多複雜的情緒，但這畢竟是第1場比賽，「我想以後會碰到更多好投手，我所要做的就是逐一改正自己的缺點，讓自己更進步。」

光芒隊的下一場熱身賽是明天，對手是紅襪隊，筒香嘉智將擔任先發指定打擊（DH），不用上場守備。

(中時 )