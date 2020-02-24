大陸國家發改委黨組成員、秘書長叢亮24日表示，此次新冠肺炎疫情對大陸經濟社會的影響是短期的，整體來看是可控的，不會改變大陸經濟長期向好的基本面。

據《中國網》報導，叢亮於大陸國務院新聞辦公室24日舉行的新聞發布會上指出，此次疫情確實對大陸經濟運行帶來了較大衝擊，從開始對春節假期消費和相關服務業的影響，到後來遲滯企業復工複產，一些企業特別是中小企業生產經營遇到了較大困難。為此，大陸各地方政府陸續出台了有力有效的對沖政策，比如降低企業用能成本，設立3千億人民幣專項再貸款為防控物資重點企業提供低利率資金、階段性減免企業社保費和職工醫保費、緩繳住房公積金、對部分行業和個人減免增值稅和所得稅等等。

不過，叢亮表示，這次疫情對大陸經濟社會的影響是短期的，整體來看是可控的，不會改變大陸經濟長期向好的基本面，隨著疫情防控成效的逐步顯現，在政策措施的有效對沖下，大陸有信心、有能力、也有條件將疫情的影響降到最低，保持經濟社會穩定發展。

(旺報 )