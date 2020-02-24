為因應新冠肺炎，高雄市長韓國瑜21日決定，百人以上運動賽事或是活動，一律停辦延期。此舉讓平日噓韓的網友一改態度，大讚韓國瑜做對了！

據高雄市府21日最新公告，為因應新冠肺炎疫情，針對本府各機關（構）辦理之室內活動停辦規範等防疫措施」如下：

一、100人以上：符合「密閉空間」、「使用中央空調」、「空氣不流通無對外窗」、「人與人距離小於1公尺」四項條件任一項者，一律停辦。

二、500人以上：一律停辦。

三、500人以下：同時符合「非屬密閉空間」、「獨立空調」、「空氣流通可開啟對外窗」及「人與人距離大於1公尺」四項條件者，未達停辦標準，需督導主辦單位落實各項應配合防疫措施。

針對此措施的施行，《三立新聞網》報導，許多體育相關活動受到影響，像是23日要舉辦的平甩功普傳公益活動，以及24日要舉辦的亞太健力及經典健力錦標賽都延期舉行。

而對於韓國瑜和高雄市府這個舉動，批踢踢網友難得不噓了，紛紛讚爆表示，「做得好還是要給他拍手」、「讚！韓導這次腦袋比其他縣市首長靈光」、「韓國瑜居然做正事了，推」、「推，正確的事還是要推」、「討厭韓但這個決定是對的」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)