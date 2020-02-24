由於巫師24日以117比126不敵地主公牛，順勢幫助東區龍頭公鹿成為本季第1支晉級季後賽球隊，公鹿也改寫NBA史上最快晉級紀錄，原本紀錄是2016-17年球季的勇士，當時他們在2017年2月26日宣告晉級，沒想到公鹿更快達標。

目前以48勝8敗穩居東區戰績第1的公鹿，因為排在東區第9的巫師24日輸球，戰績變成20勝35敗，代表就算公鹿接下來的比賽全輸、巫師全贏，公鹿還是可以晉級季後賽，不過公鹿接下來仍想追逐單季70勝目標，看來達成機會不小。

無奈成為掩護公鹿提前搶下季後賽門票的巫師，24日最落寞的人當屬主力射手畢爾，因為畢爾全場投27中15，含三分球投11中5，20罰18進，攻下生涯新高53分，外加5籃板、4助攻、2抄截、1火鍋，卻沒得到太多隊友火力支援。

公牛菜鳥後衛懷特攻下全隊最高33分，成為史上首位連兩場替補得分破30的新秀，他目前投進110顆三分球，也穩居新秀榜第1，加上拉文32分、桑迪斯楊23分，公牛才有辦法留住主場勝利，就算全場發生誇張的26次失誤也沒差。

(中時 )