營建股今（24）日受台股大盤拖累，表現氣若游絲，多以營建工程個股撐盤，惟達麗建設（6177）手中有南台灣新案高雄的「漾CITY」，近日正力拚完工交屋，使得達麗股價在營建類股盤中一片綠油油中，逆勢黑翻紅，盤中暫收在27.9元，漲幅0.18％。

達麗表示，去年達麗營收已衝高到相當亮麗的水準，展望2020年，達麗建設有兩筆新案將完工交屋，其中總銷12億元的高雄「達麗漾CITY」，已經完銷，預訂第1季交屋認列；另外新北市三重「達麗大景匯」，總銷約25億元，已售五成，預計下半年完工，因此業績並不看淡。

至於達麗2020年1月的合併營收1.34億元，年增2790.24％，主要是來自於高雄指標案「全民萬歲」持續完工交屋，還有台北指標案「達麗101」，順利銷售新成屋，所帶來的貢獻。

達麗表示，接下來第一季，重頭戲將是「達麗漾CITY」完工交屋。

(工商 )