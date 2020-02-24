大考中心公布109學年學測成績，數學科15級分人數達1萬4489人歷年最高。招聯會執行秘書、新竹清華大學副校長戴念華表示，招聯會在獲悉學測數學科成績分布情形後，預期外界恐擔心一階篩選受衝擊，已先行推估分析，並緊急與大學討論因應。由於已新增「分科篩選」並有校系「增加科目」，預期除了醫牙類科，其他熱門校系應能有效減少超篩。

戴念華說，以往大學個人申請入學若有同級分超額篩選，是以「採計科目級分總和」再篩一次；因應學測5選4新制，招聯會常委會決議新增「分科篩選」以減少超額篩選。

109學年大學招生的2154個校系，有946個校系新增「分科篩選」，且另有151個校系「增加參採科目」，預期能有效減少超篩。

戴念華說，如果以去年考生填的志願序與今年新增的篩選條件模擬，超額篩選人數的校系數目，將比108年減少約一半。除醫牙類科外，其他熱門校系，預期今年因使用「增加科目」及「分科篩選」，例如新竹清華電機、新竹交大材料、高雄中山資管、台大國企等校系，超篩人數將明顯減少。

另，從大考中心公布的「2至4科學測科目組合級分人數統計表」顯示，「國英數自組合」60級分有779人，比前一年595人增加184人，評估對招生影響尚可因應，但對於醫牙等高度競爭校系影響較大。

戴念華說，招聯會去年7月即召開「大學甄選入學醫牙學系相關試務研商會議」徵詢醫牙校系對於超篩的看法，與會者多數認為世界各國醫學系普遍是高倍率競爭，參加二階段人數增加，有助於甄選到真正適合當醫生的學生；且醫牙校系因為有足夠的臨床醫師擔任審查委員，可維持高品質甄試，招聯會今年度也會提醒醫牙學系預作因應。

戴念華進一步指出，考生選填志願意向每年或有不同，109學年已調整超篩工具，除部分使用國、英、數、自4科高度競爭的焦點科系之外，數學單科成績尚不至於影響到嚴重超額篩選。

招聯會呼籲二階篩選可能受影響的校系，可透過增加面試時段與人力等方法，幫助學校選到最適合的學生，也幫助考生選到最適合的校系。考生可善用大考中心公布的「2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表」，及甄選會公布「108學年度大學個人申請入學招生各校系篩選標準一覽表」，「適性」選填志願。

(旺報 )