國際貿易局與外貿協會於2020年2月15日至22日籌組「2020年赴墨西哥投資貿易佈局團」，帶領貿聯-KY(3665)、胡連(6279)、健和興(3003)等6家汽車及電子零組件代表性業者，前往美墨邊境雙子城El Paso及Juarez、墨西哥市，以及第二大城Guadalajara市，與當地州(市)政府投資開發單位、汽車產業公協會和大型廠商等進行投資布局交流，並於墨西哥市與瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉辦一對一的合作洽談會，加強我汽配業者與墨商產業合作進而前往布局。

美國與墨西哥為我國重要的汽車零件貿易夥伴，在全球汽配產業下滑2.66%的狀況下，我國產品出口美國逆勢成長2.63%，墨西哥成長2.67%，重要性不可言喻。此外，美墨加協議（USMCA）實施後，原產地的自製率將逐年升高至75%，未來境外生產銷往北美的成本勢必增加，為加強我汽配產業於美洲市場之競爭優勢，加上墨西哥為CPTPP會員國之一，且支持台灣加入，因此積極促進台墨雙方經貿投資交流，鞏固雙方合作友好關係。

本團受到美國新墨西哥州及奇瓦瓦州政府、經濟發展廳高規格接待，協助安排我業者拜訪位在美墨邊境的雙子城El Paso及Juarez的全美最大的Union Pacific鐵路運轉中心、全球第四大的德國馬牌汽配（Continental）、勁達物流（Expeditor）並參觀其工廠，在此設廠的外資多是透過於墨西哥境內製造後，以保稅方式送往美國邊界物流中心，如此可利用墨西哥人工便宜，美國倉儲配送，可節省出進口的流程及時間，提供時效性之商業模式。期間並參訪周圍外商與台灣當地的產業供應鏈，例如貿聯Bizlink、緯創、英業達和馬牌的子公司Vitesco等，向考察團介紹設廠環境、企業簡介，並希望未來能有更多台灣業者進駐，以強化當地供應鏈，共同發展美洲甚至全球市場。

在當前全球經濟局勢不明朗的情況下，美國、墨西哥的經濟動能充足，不啻為下一個10年經濟投資亮點。未來貿協將持續辦理拓銷與投資考察團外，也規劃「小型機動拓銷團」，報名廠商家數達3家即可成團，並由貿協駐墨西哥台貿中心為廠商辦理一對一洽談，協助我商開發市場商機。

(時報資訊)