中國鋼鐵(2002)首度啟動月盤制度，上周五開出4月和笫二季內銷盤價，全面調漲7大項鋼品價格，平均每公噸漲300～600元、平均漲幅1.9%，低於市場預期；主要是鋼市短期面臨新冠肺炎疫情衝擊，預計後市隨著復工帶動需求以及庫存回補，第二季鋼市仍可望逐步回溫。

整體而言，鋼市受到新冠肺炎疫情衝擊，春燕預計延至第二季中期，鋼廠目前持續度小月，今早包括中鋼、中鴻(2014)以及下游的燁輝企業(2023)、盛餘鋼鐵(2029)等股價均隨台股下跌。

中鋼21日召開第二季/4月內銷鋼品盤價會議，由於第一季中鋼盤價已落後國際行情，因此本次月盤與季盤產品多數漲價，平均漲幅為1.9%，呈現止跌回升。第二季鋼市將確立向上趨勢，並預期今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。

中鋼董事長翁朝棟表示，這次盤價只有微漲，主要考量疫情下仍有許多工廠未完全復工、需求延後，因此僅適度反應；若大陸在3月下旬前能控制疫情，預期將有一波補貨潮，屆時鋼價將反彈，5～6月會有一波補漲行情。

另外，中鋼自今年第二季起進行盤價制度調整，採月盤與季盤分流，月盤鋼品(含熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲與熱浸鍍鋅建材烤漆產品)為貼近國際市場變化逐月調整，並適度推出多元配套措施，以提升下游客戶競爭力；季盤產品(鋼板、棒線、汽車料、家電等)維持原有相應售價機制以穩定產業運作。

本季中鋼內銷盤價跌約3%，不利營運，中鋼1月為連續第三個月虧損，自結單月合併稅前淨損12.62億元，比去年12月之合併稅前虧損10.22億元增加24%。中鋼本季營運仍承壓。第二季鋼價小幅調升，但成本仍在相對高檔，營運仍不易大幅回升。

另外，中鋼4月盤價續漲，有利於中鴻4月盤價持續穩健。中鴻開月盤貼進市場行情，第一季鋼價率先走揚，有利營運比上季改善。

(時報資訊)