地產顧問公司萊坊(Knight Frank)指出，面對美中貿易戰、新冠肺炎疫情等不確定性，今年的挑戰更大，萊坊預期今年亞太區13個城市、超過一半的商辦租金將持平或走跌。萊坊亞太區租戶及商業代理部主管Tim Armstrong表示，疫情的解除仍是個未知數，短期很可能遞延有增租或搬遷的企業決策，另外也讓企業認真思考未來辦公室選址的地理多元性。

瑞普萊坊商業物業代理部副總監陳瑛佳說明，台灣受惠於產業、資金回流，需求條件有逐漸增強的趨勢，再加上新增供給不足，去年第四季A辦租金每月每坪2808元，年增2.7%、季增0.7%，在東亞僅次於今年舉辦奧運的東京。預期在疫情有效控制下，未來產業回流的速度會加快，甚至外商避險布局的需求會提升，即使上半年部分企業的決策可能稍緩，但全年租金仍有3%的上漲空間。

萊坊發表2019年第四季「亞太商辦租金指數」，該指數統計亞太地區主要城市的商業核心區高級辦公室租金行情變化。2019年亞太區21個主要辦公室市場，有13個呈現租金持平或上漲，加權平均年漲0.4%，但較2017、2018年的1.8%、3.4%年增率，明顯趨緩，甚至第四季出現0.2%的衰退。其中，澳洲各大城市因供給量有限，租金全面上揚，墨爾本年增11%居首。

陳瑛佳分析，辦公室的租期長，持有人又多為壽險業或投資機構，以目前超低空置率的房東市場條件來看，以及台灣防疫成果，短期的疫情因素不會影響租金上揚的長期趨勢。而且台北市辦公市場無新增供給，再加上多棟舊商辦投入都更、危老重建，供不應求的現況不變，空置率維持歷史低點，也會加強租金調漲的支撐力道。

瑞普萊坊總經理劉美華強調，面對未來強烈的來台投資需求，商辦仍是壽險業、建商投資的首選規劃，而且在2023年以前，市場幾乎沒有大面積新供給可釋出，再加上市區舊商辦在這波健康議題下，有很大的重建急迫性，看多辦公室的投資市場。尤其外商、企業在安全的考量下，將尋求總部化及區位分散化來避險，值得業主關注。另外，科技的運用，例如：物聯網、5G等，可降低人際接觸風險、提高管理效能，以及物業管理標準的提升，將成為辦公室市場產業升級到下一個世代的決勝關鍵。

(時報資訊)