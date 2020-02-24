有關「國防部擬比照SARS期間，官兵全面停休」報導，國防部澄清指出，國軍會隨著疫情的發展，採取相關因應措施，惟目前並沒有要求官兵全面停止休假。

國防部表示，防疫視同作戰，國防部以如臨深淵，如履薄冰的態度，以最壞的打算，完成最好的準備，維護部隊戰力與國防安全。

(中時 )