包含大陸與南韓的軍方部隊近來已經傳出多起新冠肺炎群聚感染事件，國防部長嚴德發已做好做壞打算，下達「防疫視同作戰」命令，除了要求部隊做好區隔管理外，有媒體報導也將比照國軍SARS期間做法，擬全面停止官兵休假，避免營外感染後造成群聚感染，國防部表示，目前並無此規劃，但會因應疫情發展有相關作為。

國防部軍事發言人史順文表示，防疫視同作戰，國防部以如臨深淵，如履薄冰的態度，以最壞的打算，完成最好的準備，維護部隊戰力與國防安全。國軍會隨著疫情的發展，採取相關因應措施，惟目前並沒有要求官兵全面停止休假。

嚴德發表示，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，國軍必須引以為鑑，尤其面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，包括高山站台、外離島、海軍艦艇等各部隊戰備任務，都必須進行完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

嚴德發強調，「國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件，防疫就是作戰」面對疫情愈來愈嚴峻，當前最重要的就是部隊的防疫工作，因為部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，傷害部隊整體戰力。

嚴德發要求，各部隊應事先研擬「肇生案例後」的營區防疫應變辦法，除針對個案進行應處、區隔管理及醫療處置等措施外，營區內也必須進行區隔管理措施，包括獨棟營舍、獨立樓層的安排，以及部隊生活管理動線安排、訓場分配等，避免交叉感染，以維繫部隊戰力，讓民眾放心，也讓國人對國軍有信心。

(中時電子報)