新冠肺炎疫情重挫大陸經濟，大陸財政部部長助理24日歐文漢表示，將加大政策力度，防止經濟運行滑合理區間，防止短期衝擊演變成趨勢性的變化。同時為支持企業度過難關，將研究推出減稅降費政策，並擴大地方政府專項債發行規模。

大陸國家主席習近平23日出席「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，強調要有序恢復生產生活秩序，加大政策調節力度，努力實現今年經濟社會發展目標任務，為防疫與經濟工作下了最高指導棋。

中國網報導，歐文漢24日上午出席國新辦「統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作」記者會時，提出接下來的重點工作。

歐文漢稱，將確保先前推出的財政貼息大規模降費、緩繳稅款等政策能夠確實執行，儘快落地見效。另一方面，要體現更加積極有為的取向，加大政策力度，防止短期衝擊演變成趨勢性變化。

接下來有四大重點工作。一是繼續研究推出階段性有針對性的減稅降費政策，重點支持一些行業復工復產，幫助中小微企業渡過難關。二是要集中使用部分中央部門存量資金，統籌用於疫情防控，保障脫貧攻堅和全面建成小康社會等重點支出。

三是要加大轉移支付力度，支持向受疫情影響較大的地方，確保基層工資、保障基本民生。四是要擴大地方政府專項債券發行規模，指導地方做好專案儲備和前期準備工作，儘快形成有效的投資。

(工商 )