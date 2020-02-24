屏東縣55歲林姓男子，日前匆匆忙忙到郵局要辦理境外銀行匯款，更表示女友目前正在義大利遊玩，卻在途中遺失錢包，因而要匯3萬5000元相助，但行員發現填寫的帳號已被列為警示帳號，立刻報警請求協助，員警則一眼就認出這是愛情詐騙常用手法，避免林男血汗錢遭騙。

據了解，林男該女子是在交友網站上認識，女子甜言蜜語讓他瞬間墜入情網，但2人從未見過面，該女子自稱自己在義大利散心，卻在途中弄丟錢包，希望林男可以出手相助，林男則義不容辭，立刻到郵局匯錢。

但行員發現該帳戶已被列為警示帳號，又見林男不斷通過通訊軟體聯繫，還提供另組帳號要重辦轉匯，行員驚覺有異而報警，林男見警方到場，一開始還不相信自己被騙，但員警舉出多起相關案例，又翻看林男通訊軟體內容，確認他是被詐騙集團盯上，耐心勸說才讓林男恍然大悟，也保住他的血汗錢。

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(中時電子報)