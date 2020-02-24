註冊於湖北武漢的良品鋪子2月24日成功登陸A股上交所，雖是相同的上市環節，但特別不同的是，良品鋪子舉辦儀式地點在「線上」。根據界面新聞報導，這是大陸交易所首次以網路取代交易大廳現場形式來舉行上市儀式，也讓良品鋪子成為首家「雲上市」企業。

上交所方面指出，對於疫情持續期間已上市但尚未舉辦上市儀式的企業，上交所將徵求發行人意願，支持其在疫情影響消除後補辦現場儀式或線上儀式。

(旺報 )