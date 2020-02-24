首家「雲上市」企業 湖北良品鋪子登陸上交所 11:522020/02/24 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 註冊於湖北武漢的良品鋪子2月24日成功登陸A股上交所，雖是相同的上市環節，但特別不同的是，良品鋪子舉辦儀式地點在「線上」。根據界面新聞報導，這是大陸交易所首次以網路取代交易大廳現場形式來舉行上市儀式，也讓良品鋪子成為首家「雲上市」企業。 上交所方面指出，對於疫情持續期間已上市但尚未舉辦上市儀式的企業，上交所將徵求發行人意願，支持其在疫情影響消除後補辦現場儀式或線上儀式。 (旺報 ) #上市 #儀式 #鋪子 #上交所 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 助新創企業度過疫情危機 04:092020/02/20 論壇廣場 證交所頒新規 強化公司治理 04:102020/02/20 證券．權證 資金回流 星展銀看好台灣今年景氣 04:102020/02/20 產業特刊 《期貨》期交所調整櫃買期貨契約等保證金 17:052020/02/20 財經 期交所董事會決議 暫由黃炳鈞執行董事長職務 17:392020/02/20 財經 黃炳鈞 暫執行期交所董座職務 04:102020/02/21 證券．權證 陸企轉型戰疫 逾半增加創新投入 04:092020/02/22 焦點新聞 閩浙挺台商 逾500億支持復工防疫 04:092020/02/23 焦點新聞 工商社論》以宏觀視野反思家族企業接班的迷思 04:092020/02/23 財經要聞 觀念平台－綠色金融下 日企的「永續通關密語」 04:102020/02/24 產業特刊 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 5G設備首單 中華電採購73億 - 財經要聞 - 工商時報 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 疫情黑天鵝太毒！韓股慘崩逾3％ 台股盤中狂殺160點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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