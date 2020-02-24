北市聯醫工會等93個勞工團體今天召開記者會，要求在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中明訂「受居家或集中檢疫、隔離、治療期間，雇主必須給付全額薪資」，雇主損失另由國家於特別預算中給予補償。（林良齊攝）

北市聯醫工會等93個勞工團體今天召開記者會，要求在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中明訂「受居家或集中檢疫、隔離、治療期間，雇主必須給付全額薪資」，雇主損失另由國家於特別預算中給予補償，對此，勞動部表示，如要求雇主給公假並給薪，反將防疫責任轉嫁於雇主身上，並不符合大法官690號解釋意旨。

勞動部說明，依司法院釋字690號解釋，非確診病人如因接受隔離、檢疫期間人身自由受到限制，應給予合理補償；再者，防疫措施全民都要配合，需要接受隔離、檢疫的民眾，不是只有受僱者，還包括如計程車司機、攤販等自營作業者，所以，特別條例並非以公假的角度來思考；要求雇主給公假並給薪，反將防疫責任轉嫁於雇主身上，並不符合大法官解釋意旨。

勞動部指出，至於受僱者如因執行職務而接受隔離、檢疫者，因可歸責於雇主，雇主本應照給隔離、檢疫期間工資，不需要重複在特別條例中訂定；有關防疫補償對象、資格條件、方式及金額等， 勞動部也會協助衛福部儘速研訂辦法並對外公布。

(中時 )