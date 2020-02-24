新北市長侯友宜今（24）日上午召開第16次疫情應變會議，指示近期展開社區感染演練，稍晚侯友宜表示，他精準掌握新北市整個疫情的發展，每個步驟做到「全面備戰，超前部署」，他之前已說過，新北市視同社區感染，就社區感染的標準，往前部署，所以要求衛生局、消防局、民政局、環保局、社會局等在社區感染真的來臨時，如何做好事前的預防、事中的處置、事後的防疫，先做社區感染的防疫演練，讓區公所和里長們了解醫務體系、消防體系從後送到就醫的一貫作業。

(中時 )