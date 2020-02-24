◎家庭群聚超可怕 學者：中鏢率逾4成6

新冠肺炎疫情延燒，根據台大學者分析，台灣新冠肺炎密切接觸（家戶）聚集的感染率，也就是家庭群聚感染的中鏢機率是46.2％，約為流感8％的6倍，傳染率相當高；但如果戴口罩和勤洗手，家戶感染率將降至20％以下。

◎防疫隔離給假不強制給薪 工會吼：落實隔離、工資照給

依日前通過行政院院會的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案指出，雇主應給予遭隔離或檢疫的員工「防疫隔離假」，但未強制雇主應給薪，北市聯醫企業工會等93個工會今天在立法院前要求，應在法案中明定包括隔離、檢疫皆應給予公假，才能「落實隔離、工資照給」。

◎遭恩師提告侵權 蘇打綠吳青峰違反著作權被起訴

蘇打綠樂團主唱吳青峰，與恩師林暐哲拆夥後，林暐哲指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作權讓給他，青峰卻在未經他的同意下公開演唱，提告違反《著作權法》，台北地檢署日前傳喚青峰和林暐哲出庭，檢方詢問2人和解意願，雙方無共識。台北地檢署24日起訴吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司。

◎吳德榮：周三晚鋒面影響 北台恐降雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至26日白天，大都是晴朗穩定，外島及西半部易起霧，「暖陽春」的天氣，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱早晚涼，日夜溫差大，26日晚至27日微弱鋒面掠過，北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨。

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(中時電子報)