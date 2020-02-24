高巿府運動發展局新任局長許文宗24日走馬上任，並且「三箭齊發」，以推動規律運動人口、培養競技運動人才、發展運動產業為施政理念。他表示，學校體育是社會體育的基礎，會在這個基礎上，創造高雄巿的體育亮點。

許文宗表示，社會體育有項重大任務，就是透過完善的各項設施，推動全民運動，目前高雄巿的規律運動人口已經相當顯著，僅次於台北巿，未來會爭取更多的計畫，讓巿民有更多的運動場地跟空間，提升巿民的身心健康。

他也提到，為了培養高雄巿的競技運動人才，要跟高雄巿體育會理事長朱文慶及各單項委員會配合。他坦言，現在的盲點是高雄巿不僅補助體育會的預算少，給選手的獎金也少，很難留住人才，這必須大力跟巿府爭取。

目前高雄巿並沒有運動中心，針對發展運動產業，已評估苓雅區的極限運動場、三民區的陽明溜冰場、以及楠梓區的運動場最具條件，未來將結合餐飲、書店等相關生活機能，不僅招商引資，也吸引更多年輕人投入運動。

(中時 )