近10位挺韓陣營直播主24日上午到高雄地檢署，聲援杏仁哥等人按鈴控告罷韓陣營相關人士送口罩、牛肉麵、電子菸、罷韓巧克力小蛋糕等物炒作罷韓議題。杏仁哥強調已掌握充分證據，證明罷韓人士與上述行為有對價關係，正式對尹立一干人等罷韓團體提告。

杏仁哥強調，提告行程沒有通知媒體，一來是怕引來太多韓粉，造成地檢署及警方困擾，也擔心特定媒體不公做偏頗報導。按鈴控告時，高雄地檢署外同時聚集近10位挺韓直播主，同時開直播對外宣傳，檢方也隨後召開偵查庭。

杏仁哥針對「Wecare高雄」在情人節時，推出只要繳交4人以上的有效連署書、就送「罷字巧克力夾心小蛋糕」的活動提告，告發對象為陳冠榮、尹立、張博洋、賴瑞隆等人。

仁武阿鴻則針對鹽埕區新樂里長廖明烈在街頭宣講「用罷韓連署書、換大碗牛肉麵」一事提告；石頭里長則針對日前立委趙天麟、市議員林智鴻送口罩給公民割草總部、發放給連署民眾一事對兩人提告。

貼紙哥則針對日前陳姓瑞豐夜市攤商「簽連署書送300支不含尼古丁的拋棄式電子霧化器」一事提告，告發對象為陳姓老闆、尹立、陳冠榮、張博洋4人。

杏仁哥等人認為上述相關行為，已違反公職人員選舉罷免法第102條「以財物或其他不正利益，行求期約或交付罷免案有提議權人或有連署權人，使其不為提議或連署，或為一定之提議或連署。」

偵查庭結束前，檢察官問杏仁哥四人除了光碟證據之外，還有什麼要補充，杏仁哥答「之前多次檢舉罷韓行動無效，希望檢察官盡快查清真相，讓市民百姓對司法有信心。」

杏仁哥強調，他們已計畫性搜集證據很久，多次檢舉無效，才大動作提告。日前石頭里長在內門驅離罷韓連署攤位，經尹立向橋頭地檢署提告，石頭里長隔天就被拘提，他希望高雄地檢署具備同樣的效率和標準，正式他們一行四人這次的提告。

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(中時 )