許多大陸醫療機構為增加新冠肺炎疫情的防控效率，大量將遠距化、智慧化的醫療應用落實在防疫工作上。據分析人士表示，疫情帶來的轉機就是加速人工智慧場景落地，諸如無人工廠、智慧工廠等，同時，也會加速醫療智慧化出現更多細分項目，形成一系列的產品與應用。

事實上，在疫情的推波助瀾下，大陸工信部在2月4日便提出倡議，要求進一步發揮人工智慧所賦予的效能，來提升組織研究與生產力，加速有效支撐疫情防控相關產品的應用和研發。

據工信部公告，包括上海、深圳等地區的醫療機構都將智慧醫療應用到前線醫療工作，上海先導區主動對接援鄂醫療隊及防疫一線場景需求，推動東方醫院（含援助武漢醫療團隊）、上海市公共衛生臨床中心首批兩家單位新冠肺炎疫情防控人工智慧重點應用場景建設，並為武漢防疫前線提供了CT輔助診療、智能消殺機器人、藥品配送機器人等智慧產品支援。

這些智慧醫療軟硬體主要來自多家知名大型網路、科技公司。舉例來說，京東數科在第一時間開發了京東良研調查問卷、疫情問詢機器人、智慧外呼機器人等多款智慧應用；阿里巴巴的達摩院則聯合阿里雲針對新冠肺炎臨床診斷研發了一套AI診斷技術，可以在20秒內對新冠肺炎疑似案例CT影像做出判讀。

京東數科AI實驗室首席科學家薄列峰認為，疫情對無人工廠、智慧工廠起到推波助瀾的作用，讓更多企業思考智慧轉型的問題。

薄列峰表示，線上化、智慧化是傳統產業發展的必然趨勢，5G會加速這一個趨勢，企業運作的底層操作系統和思維方式也會因數據和技術要素加入而發生質變，

薄列峰預估，未來數位經濟將會持續高速成長，這主要得益於數據和智慧技術的發展，其中，產業數化會成為推動數位濟發展的重要驅動力。

(旺報 )